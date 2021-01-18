Москва, 18 января, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела банка «Арсенал», лишившегося лицензии в 2017 году, получил требование конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности четверых бывших топ-менеджеров. Общая сумма претензий к ним превышает 313 млн рублей. Дата заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Арсенал»

Ответчиками в этом споре выступают бывший врио председателя правления банка Сергей Доброхотов, экс-член правления Игорь Шапиро, Марем Аслаханова и Эдуард Ким (среди акционеров банка была Светлана Ким). Общая сумма претензий к ним — 313,132 млн рублей. Основанием для заявления стало то, что, по мнению арбитражного управляющего, данные лица накануне отзыва лицензии совершили действия по выплате «стоимости доли вышедшему участнику» и дали согласие «на перевод рыночной ссудной задолженности заёмщиков» на неплатежеспособное лицо.

Помимо этого, на 26 января 2021 года назначено заседание, в рамках которого будут рассмотрены претензии к 18 физлицам, включая Шапиро, Аслаханову и Доброхотова, а также к акционеру банка с долей 8,8% — общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев». С них конкурсный управляющий требует взыскать убытки в размере 242 114 692,24 рубля.

Лицензии банк, на тот момент занимавший по размеру активов 495-е место, лишился 21 сентября 2017 года. А в январе 2018 года его обанкротили.

Напомним, 12 января 2021 года банку продлили конкурсное производство до 6 июля 2021 года. На начало декабря 2020 года долги «Арсенала» перед 124 кредиторами составляют 458,575 млн рублей.