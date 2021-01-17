Москва, 18 января, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Массовая вакцинация всех категорий населения стартует в регионах России с 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».

Масштабная вакцинация от коронавируса, в ходе которой привиться могли ряд категорий граждан, в том числе медики, учителя и люди с хроническими заболеваниями, началась в России 10 декабря 2020 года. Перейти от неё к массовой вакцинации и подготовить соответствующую инфраструктуру поручил 13 января президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с COVID-19, подтвердила 15 января дату начала массовой вакцинации.

По словам Голиковой, 2,1 млн доз вакцины от COVID-19 поступит в гражданский оборот до конца января. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность формирования коллективного иммунитета с помощью вакцинации к осени 2021 года. Попова уточнила, что для достижения этой цели в первый год нужно охватить 60% населения России.

Вакцинация населения от COVID-19 проводится бесплатно и на добровольной основе. В ходе клинических испытаний российские вакцины показали эффективность выше 90%.