Москва, 17 января, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Материал агентства Bloomberg, согласно которому швейцарская компания Zurich Insurance Group якобы перестанет страховать строительство трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») из-за угрозы санкций со стороны США, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 января в социальной сети Facebook.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Понятно же что достроят, но забавно будет читать комментарии от украинствующих», — пишет Alex P.

Многие комментаторы выразили уверенность в том, что проект «Северный поток — 2», в конце концов, всё-таки будет достроен. Они считают, что экономическая выгода для Германии от данного газопровода настолько высока, что от таких денег никто не откажется даже под давлением санкций.

«Я думаю, что немцы достроят 100%. Это не тот народ, который разбрасывается деньгами в пустую», — считает Johan F.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что постоянные отказы от выполнения работ по строительству газопровода приносят выгоду Российской Федерации. Они уверены, что в её сторону постоянно поступают средства в виде выплаты за неустойку.

«Думаю, наши и другие собственники уже хорошо заработали на санкциях, ведь неустойку никто не отменял, СП-2 ещё не построили, а благодаря США бабло рекой уже течёт в бюджет РФ», — поделился мнением Виктор М.

Часть пользователей отметили, что европейский бизнес ведёт себя совершенно недостойно, опасаясь санкций со стороны США. Они уверены, что необходимо отстаивать собственные интересы, нежели удовлетворять желания заокеанских «друзей».

»Европейские компании выполняют команды своих заокеанских хозяев себе в убыток. Рабская психология», — написал Алексей С.

Напомним, 16 января агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому швейцарская компания Zurich Insurance Group якобы перестанет страховать строительство трубопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны США.