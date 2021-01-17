Вашингтон, 17 января, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты Соединённых Штатов Камала Харрис оставит кресло сенатора Конгресса от штата Калифорния 18 января, сообщает The Hill со ссылкой на её помощников.

(сс) Prachatai Избранный вице-президент США Камала Харрис

«Она направила официальное уведомление о том, что уйдет в отставку в понедельник, 18 января», — цитирует газета слова одного из помощников Харрис.

Отмечается, что Харрис 18 января выступит с официальным заявлением об уходе с поста сенатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января вице-президент США Майк Пенс провёл телефонные переговоры со своим возможным преемником Камалой Харрис, предложив свою помощь в преддверии инаугурации Джо Байдена.

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