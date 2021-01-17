Киев, 17 января, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Донецк и Луганск, очевидно, больше не считают команду президента Зеленского достойными участниками переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил сегодня, 17 января, политический эксперт Владимир Шамин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

ИА REGNUM напоминает, что накануне руководство ДНР и ЛНР заявило о готовности в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины. Согласно источнику, в группу передаваемых вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях.

«Со стороны властей Украины ожидать позитивных шагов в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится, переговорный процесс блокируется и находится сейчас в глубочайшей стагнации», — цитирует эксперт заявление представителей республик.

Кроме того, по его словам, в ДНР и ЛНР попутно констатируют, что режим тишины, о котором «победно вещает президент», не соблюдается.

«Посмотрите в ежедневные отчеты ОБСЕ — десятки, а то и сотни взрывов ежедневно. Разве это режим тишины? Или наглая и циничная ложь, которую «зеленые» вешают на уши украинцам и своим западным кураторам? Ответ очевиден», — подчеркнул Шамин.

Он добавил, что представители республик заявили, о своей готовности к празднику Крещения в одностороннем порядке передать женщин, пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями лиц, но только при посредничестве Виктора Медведчука, о чем написано в документе.

«Данное заявление всерьез взбудоражило украинские власти. Так, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова содействовать возвращению украинцев, о которых шла речь в заявлении. Однако, ни Денисова, ни другие представители команды Зеленского не поняли одного: с ними вести переговоры не будут. А с Медведчуком — будут», — уточняет Шамин.

Эксперт отметил, что при таком раскладе остается неизвестным, захочет ли президент Зеленский забрать своих граждан на родину или, только ради того, чтобы «насолить» Медведчуку, оставит их?

«Уважаемые власть имущие… Решите уже, вам шашечки, или ехать. У вас два пути: кануть в Лету в след за Порошенко, который делал все, что угодно, кроме достижения мира, или возвращать Донбасс в Украину, а Украину — на Донбасс, как предлагает Медведчук. И сделать это можно только с его участием. А то с вами уже никто говорить не собирается», — сказал в заключение Владимир Шамин.

ИА REGNUM напоминает, что спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию Алексей Арестовичсообщил, что спецслужбы Украины тщательно проверят всех людей, которых могут вернуть ДНР и ЛНР, а пропуск и встреча «этих лиц» через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины.

Сам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук ранее заявлял, что действия Зеленского свидетельствуют о том, что у него нет политической воли на мирное урегулирование, поэтому при нынешнем президенте и его окружении мира в Донбассе не будет.