Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Памятные мероприятия состоятся в понедельник, 18 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по случаю 78-й годовщины прорыва вражеской блокады Ленинграда, осуществленного в январе 1943 года одновременным ударом Ленинградского и Волховского фронтов.

Waralbum.ru Расчет пулемета «Максим» готовится к отражению немецкой контратаки. Волховский фронт, зима 1943 года

Эта военная операция помогла спасти сотни тысяч жизней ленинградцев и беженцев, находившихся в городе, блокированном с 8 сентября 1941 года, позволила усилить снабжение Ленинграда продовольствием и топливом, а также провести эвакуацию гражданского населения, обеспечила подготовку к разгрому врага под Ленинградом и полному снятию блокады, которое произошло через год, в конце января 1944 года.

В этот раз мероприятия, в связи с эпидемической обстановкой, не будут такими массовыми и масштабными, как в предыдущие годы, однако всё равно состоятся в знаковых «блокадных» местах.

Так, в Кировском районе Ленинградской области, на территории которого и произошел мощный удар по врагу, в 12 часов на площади у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоится торжественная акция «На рубеже бессмертия».

В ней примут участие ветераны, члены патриотического движения «Волонтеры Победы», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и местные жители. В 11:30 глава региона возложит цветы у Мемориального комплекса «Рубежный камень» на Невском пятачке, где несколько военных лет шли ожесточенные бои за Ленинград.

В Петербурге 18 января в 16:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится Молодежная патриотическая акция «Мы помним», посвященная 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ее организуют администрация Калининского района Санкт-Петербурга и молодежно-патриотические организации города.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда проведет круглый стол «Новейшие исследования по истории Ленинградской битвы» к 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Наофициальном сайте музея пройдет представление книги «Бессмертный полк Ленинграда».

Администрация Петроградского района проведет Всероссийский кинопоказ молодежных короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченный к 78-й годовщине прорыва блокады и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Кинопоказ пройдет в подростково-молодежном центре «Петроградский» на улице Мира, 7.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 18 января подведут итоги открытого патриотического конкурса «Блокада в жизни моей семьи». А в Приморском районе завершатся выставки «Прорыв» и «Блокадный хлеб». В Курортном районе пройдут церемонии возложения венков и цветов к мемориальным памятным местам и воинским захоронениям.

В 19 часов начнется онлайн-трансляция театрализованного представления «Театр Деммени в годы Войны», которую проведет «Санкт‑Петербургский государственный театр марионеток им. Е. С. Деммени».

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Напомним, блокада Ленинграда была прорвана в ходе операции «Искра», проведенной войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Она началась 12 января 1943 года воздушным и артиллерийским ударом советских войск по немецким позициям. После этого по льду Невы с правого берега на врага двинулись танки и пехота Ленинградского фронта. Одновременно 2-я ударная армия Волховского фронта начала наступление с востока севернее Синявино на рабочие поселки, превращенные немцами в укрепленные опорные пункты.

18 января ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов соединились вблизи южного берега Ладожского озера, тем самым создав узкий коридор, связавший Ленинград по суше с неоккупированной территорией страны. Разгромленные части противника бежали, бросая вооружение и боеприпасы. В тот же день был освобожден от захватчиков город Шлиссельбург, прикрывающий вход в Неву с Ладожского озера.

Прорыв блокады стал первым в военной истории образцом деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри. По берегу Ладоги в так называемом «коридоре смерти» была проложена железная дорога, заново связавшая Ленинград со страной.

Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована только через год, 27 января 1944 года.