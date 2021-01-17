Москва, 17 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) не является демонстрацией для будущей администрации Соединённых Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Так, в эфире программа «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова заявила, что её удивило, когда один из главных редакторов российского «либерального СМИ сказал, что выход России из Договора по открытому небу — это некая демонстрация для будущей администрации (США)».

«Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия была вынуждена выйти из Договора по открытому небу, так как первыми из этого договора вышли США. При этом европейские сателлиты Вашингтона, входящие в НАТО, просили Москву не выходить из договора. В таком случае страны НАТО могли бы беспрепятственно собирать информацию о военных объектах в российском воздушном пространстве и спокойно передавать её американцам

Договор был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Прежде всего он был нужен для снятия напряженности между двумя ведущими ядерными державами — Россией и США.

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