Анкара, 17 января, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Сухогруз у берегов Турции, выполнявший рейс из Грузии в Болгарию, мог затонуть из-за плохих погодных условий. Об этом, как передает ТАСС, сообщили 17 января в администрации города Бартын.

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«Оно (судно — прим. ИА REGNUM) затонуло из-за непогоды… — отметили в администрации. — Спасены шесть человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Чёрном море, недалеко от побережья турецкой провинции Бартын, в районе Инкуму, затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 человек. По предварительным данным, в состав экипажа судна входили двое граждан России.

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