Калуга, 17 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 165 человек за последние сутки, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 16 января, в регионе было зарегистрировано 159 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 803 человека, 1862 человек находятся на лечении, 21 тыс. 740 человек выздоровели, 201 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (359), в Обнинске (158), Боровском (117) и Кировском (112) районах.