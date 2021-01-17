Москва, 17 января, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы летчик Николай Антошкин («Единая Россия») рассказывал о встречах с НЛО, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Николай Антошкин

Парламентарий выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина.

«Не так давно общался с Николаем Тимофеевичем — опытнейший военный лётчик рассказывал о невероятных фактах из собственной практики. Упоминал и то, на чем официально ещё долго сохранится гриф секретности. Частные беседы не запрещают пилотам описывать даже встречи с неизведанным — жаль, но теперь колоссальный по массиву и значимости опыт наблюдения за тем, что сегодня принято называть просто НЛО, остался большей частью лишь в закрытых армейских рапортах военлета Антошкина», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Антошкин умер от коронавируса.