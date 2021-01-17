Анкара, 17 января, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Возле побережья Турции в Чёрном море затонул российский сухогруз. Об этом 17 января сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на местные власти.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение

Уточняется, что кораблекрушение произошло у берегов северной турецкой провинции Бартын, подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января у берегов Франции пропали три спасательных лодки, морская префектура Ла Манша и Северного моря уже не надеется на спасение пострадавших.