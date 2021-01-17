Москва, 17 января, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Выпадение большого количества осадков в России привело к резкому росту спроса на лопаты и снегоочистительную технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Уборка снега

Рост спроса на лопаты и снегоочистители был зафиксирован в период с 11 по 14 января. Аналитики сравнили показатели продаж снегоуборочной техники с аналогичным периодом предыдущей недели (с 4 по 7 января).

За этот период частота покупки лопат выросла на 51%. Движки для уборки снега стали покупать на 38% чаще, снегоуборщики — на 148%. Отмечается, что особо резкий рост спроса на снегоуборочную технику был зафиксирован в центральных регионах России и столице, где выпало большое количество снега. В частности, в Москве количество купленных лопат выросло на 96%, движков — на 298% и снегоуборщиков — на 214%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 января в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков.