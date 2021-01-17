Калуга, 17 января, 2021, 13:03 — ИА Регнум. На водоёмах Калужской области для крещенских купаний будет оборудовано 49 иорданей, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

Kaluga-gov.ru Освящение воды в иордани

В ночь с 18 на 19 января в оборудованных для купания на Крещение местах будет обеспечиваться дежурство медиков, сотрудников МЧС, представителей органов местного самоуправления. Так, в Калуге, обозначены три иордани — на Яченском водохранилище, Сероводородных озерах и в источнике деревни Колюпаново. На берегу будут установлены модули для обогрева и полевая кухня. Купальщики смогут согреться кашей и горячем чаем. Купания начнутся после вечернего богослужения и освящения воды. В Обнинске в качестве официальных мест купания названы Белкинские пруды и река Протва в районе городского пляжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион призвал православных верующих отказаться от крещенских купаний в 2021 году.