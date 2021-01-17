Челябинск, 17 января, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Ученый из Челябинска создал электронный браслет, способный с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате выявлять ключевые симптомы коронавируса и отслеживать состояние нервной системы человека. Об этом 17 января сообщила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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"В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», — приводит ее слова ТАСС.

Также Давыдова отметила, что в случае, если разработчик сможет в оперативном порядке наладить массовое производство и внедрение такого браслета, это позволит увеличить долю выявленных случаев нового заболевания и обеспечить более качественный мониторинг состояния пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

При этом сам разработчик прибора — кандидат биологических наук Юрий Корюкалов — считает, что данное изделие является универсальным, может оценивать психофизическое состояние своего владельца в целом и посылать сигналы на его смартфон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявлено 23 586 новых носителей коронавируса.