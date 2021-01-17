Москва, 17 января, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 23 586 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Сообщается, что 23 586 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявлены за минувшие 24 часа во всех 85 субъектах Федерации. При этом 12,1% случаев заражения за сутки не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончался 481 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 23 440 пациентов.

На первом месте по числу суточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом остается Москва — 4012 случаев за сутки. На втором месте Санкт-Петербург, где ситуация остается стабильно тяжелой — 3316 случаев.

Далее следуют Московская область (1426), Нижегородская область (484), Свердловская область (395), Ростовская область (394), Воронежская область (387).