Репортёр CNN назвал 15 случаев вранья Трампа
Вашингтон, 17 января, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Список из 15 ложных заявлений президента США Дональда Трампа представил репортёр CNN Дэниэл Дэйл на сайте телеканала.
Репортёр рассказал, что список был составлен на основе публичных заявлений Дональда Трампа, сделанных с января 2017 года по сентябрь 2020 года. Дэйл заявил, что впервые Трамп солгал уже в день инаугурации. Тогда, во время инаугурационной речи Трампа, начался дождь, однако позже президент заявил, что дождь пошёл только после завершения речи.
Самой опасной ложью Трампа репортёр CNN назвал сделанное в марте 2020 года заявление о том, что правительство США контролирует эпидемию новой коронавирусной инфекции в стране. Также Дейл указал на сделанное в октябре 2020 года заявление о том, что новый вирус уже «исчезает» в США.
Дэниэл Дэйл напомнил, что в 2019 году Трамп заявил, что штат Алабама подвергается серьёзному риску в связи с ураганом Дориан. Позже метеорологи опровергли это заявление, однако на брифинге в Белом доме была показана отредактированная карта перемещения урагана.
Среди остальных случаев Дэйл выделил ложное заявление Трампа о полученном звонке от главы Национального движения скаутов, искажение цитаты конгрессмена Ильхана Омара и предоставление неверной информации о торговом дефиците США с Китаем. Репортёр завершил этот список заявлениями Трампа о том, что он победил на президентских выборах в 2020 году, однако результаты были подтасованы.
«Попытаться выделить самые заметные случаи вранья Трампа во время его президентства — это всё равно, что собирать самые заметные куски хлама на городской свалке. Нужно просеять много мусора, чтобы сделать этот выбор», — подчеркнул Дэниэл Дэйл.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что может подать иск против телекомпании CNN из-за лживого освещения его деятельности.