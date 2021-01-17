Москва, 17 января, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, одобряет идею включения пункта в трудовой договор об обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 людей из групп риска по здоровью или по производственному фактору. Об этом Онищенко заявил журналистам 16 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививке от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Политик напомнил, что в России уже существует практика требования обязательных прививок для представителей некоторых профессий. К примеру, все работники ферм, где есть случаи заражения животных туберкулезом, прививаются в обязательном порядке. Также в обязательном порядке вакцинируются лесники, к примеру от энцефалита. Онищенко считает, что будет правильным распространить практику обязательной вакцинации от коронавируса на определенные группы риска.

«Дело в том, что это нормальный трудовой процесс… Давайте прививать только группы риска. Группы риска по медицинским показаниям — это старшее поколение, молодые люди с эндокринными заболеваниями — диабетом и онкологией, группа риска по производственному фактору — врачи, учителя, торговля», — сказал депутат.

Он пояснил, что в случае с коронавирусом к группам риска можно отнести тех, кто контактирует с большим количеством людей.

Кроме того, побуждать людей делать прививки от коронавируса можно через договоры страхования. Также можно оплачивать работнику больничный лист в меньшем размере, если он отказался прививаться от коронавируса. Все это, в общем-то, оставляет гражданам свободу выбора, но и дает понимание, что в случае вакцинации им удастся «сэкономить свои же деньги».

При этом Онищенко считает, что во всеобщей вакцинации от коронавируса смысла нет.

Стоит отметить, что в Роспотребнадзоре его мнения не разделяют: в ведомстве считают, что тотальная вакцинация была бы лучшим вариантом, но она упирается в производственные мощности — быстро нарастить массовое производство вакцины не так-то просто.