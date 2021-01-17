Москва, 17 января, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует начать эксперимент по внедрению цифровых водительских прав. Об этом 15 января рассказал заместитель министра цифрового развития России Олег Качанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильная пробка

По его словам, в ряде регионов планируется запустить эксперимент по отказу от традиционных водительских прав. Вместо них водитель будет использовать приложение на своем смартфоне, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. При этом сотрудники полиции будут иметь специальные считывающие устройства.

Стоит отметить, что водительские права действительно можно случайно забыть, отправившись в поездку, хотя то же самое может произойти и со смартфоном, однако этот предмет уже прочно вошел в повседневную жизнь человека, и на него внимания обращается неизмеримо больше, чем на водительские права.

В каких именно регионах России начнется данный эксперимент, Качанов не уточнил.