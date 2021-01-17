Москва, 10 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. НАТО рассчитывает сдержать наступление российской армии в 2024 году, довооружить Украину, а в 2025 году организовать новое контрнаступление. Об этом 10 мая заявил корреспонденту ИА Регнум политолог, журналист Юрий Светов, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба, утверждающего, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.

globallookpress.com Президент Финляндии Александр Стубб

По мнению Стубба, в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению в конфликте на Украине.

Светов отметил, что мнение президента Финляндии по российско-украинскому конфликту не имеет значения, это лишь пустые слова главы государства, недавно вошедшего в состав НАТО и пытающегося продемонстрировать верность этому блоку.

Политолог подчеркнул, что основные решения в этом конфликте со стороны Украины принимаются в Вашингтоне.

«НАТО рассчитывает сдержать наступление российской армии в 2024 году, допоставить оружие на Украину, провести мобилизацию, обучить войска и накопить силы и средства для нового контрнаступления в 2025 году. Россию пугают тем, что Франция может послать войска на Украину, а дальнобойные ракеты способны лететь вглубь России. Однако Россию не удалось запугать, российские войска продолжают двигаться вперёд, освобождая новые территории», — подчеркнул Светов.

Он отметил, что ситуация на Украине развивается не так, как ожидал Запад, который уже готов согласиться с тем, что Украина потеряла Крым, часть Донбасса, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако Запад планирует перевооружить оставшуюся часть Украины и снова бросить её на Россию. Руководство России принимает все необходимые меры для победы, добавил политолог.

В свою очередь российский политолог Владимир Корнилов отметил, что президент Финляндии Александр Стубб не является определяющей фигурой в НАТО или в европейском сообществе, он повторяет только те заявления, которые ранее слышал от других западных политиков.

«Многие западные политики высказывают мнение, что в следующем году Запад сможет перевооружить и довооружить Украину, и Киев сможет переломить ситуацию на поле боя. В этом случае, как они считают, Запад будет диктовать условия России во время мирных переговоров. Поскольку Стубб не является ключевой фигурой в НАТО и Евросоюзе, то он лишь повторяет заявления, которые ранее слушал от других западных политиков», — пояснил политолог.

Корнилов также обратил внимание на то, что из риторики западных политиков исчезло заявление о том, что после начала переговоров Запад будет требовать возвращения к границам 1991 года. Это свидетельствует о том, что ситуация на Украине развивается не так, как изначально планировал Запад.

Как передавало ИА Регнум, президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что единственный путь к миру на Украине на данный момент лежит через поле боя. По его мнению, в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению в конфликте на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова вести переговоры по Украине. Он подчёркивал, что они должны учитывать реальные обстоятельства и нельзя в этом вопросе опираться на пожелания, появившиеся после употребления некоторыми психотропных средств.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. Позже он снова заявил, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина будет вынуждена отказаться от части территорий в ходе потенциальных переговоров с Россией. Вместе с тем он отметил, что в случае, если киевский режим сядет за стол переговоров, то Украине больше не придётся терять территории и бойцов.

Дэвис подчеркнул, условия мирного договора не будут такими, какими бы их хотел видеть Киев, но если не начать переговоры, то Украину ждут ещё более масштабные разрушения.

Экс-помощник Генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны немедленно поспособствовать мирным переговорам Москвы и Киева, а не разжигать конфликт поставками оружия.

По словам полковника ВС США в отставке Лоуренса Уилкерсона, если Вооружённые силы России продолжат наступать в нынешнем темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под контролем Украины не останется ничего, кроме Киева.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украине заготовила для России военные сюрпризы и Соединённые Штаты ждут результатов их применения. Никаких уточнений по поводу деталей плана Миллер не сделал, о каких конкретно сюрпризах идёт речь, не раскрыл. При этом представитель Госдепа указал, что Украина «в прошлом одерживала большие победы на поле боя».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта подчеркнул, что Москва обязательно доведёт спецоперацию до окончательной победы. По его словам, СВО будет идти до полной капитуляции неонацистов.