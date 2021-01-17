Москва, 17 января, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Морозы ожидаются, согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 19 января, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, в Москве и Московской области. Об этом 17 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

В ночь на 19 января температура воздуха в Москве и Московской области составит до — 24 градусов, а в ряде мест столбики термометров опустятся до — 28 градусов. Днём будет немного теплее, от — 15 до — 20 градусов. Ветер ожидается слабый, ночью местами возможен небольшой снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на выходных морозы в Москве усилятся до аномальных. Днём 17 января в городе ожидается — 15… — 17 градусов, по области −15… −20 градусов.