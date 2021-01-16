Москва, 16 января, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Опаснее пандемии SARS-CoV-2, жертвами которой за год стали около 1,5 млн человек, является охватившая мир эпидемия ожирения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Vk.com/drmyasnikov Александр Мясников

По его словам, от проблем с лишним весом, которые приводят к различным серьезным заболеваниям, страдает почти 40% населения планеты.

Мясников добавил, что более 20 млн человек умерли от связанных с ожирением проблем за год, а 10 млн человек скончались за это же время от голода.

По словам телеведущего, никому даже не снились «такие потери от COVID-19».

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил, что мутация SARS-CoV-2, выявленная в Британии, не первая и не последняя.

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