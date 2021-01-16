Калуга, 16 января, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 159 человек за последние сутки, сообщает 16 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 15 января, в регионе было зарегистрировано 153 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 638 человек, 1858 человек находятся на лечении, 21 тыс. 579 человек выздоровели, 201 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (350), в Обнинске (153), Боровском (114) и Кировском (109) районах.