Минск, 16 января, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Несанкционированные акции протеста, которые проходили после выборов в Белоруссии, затянулись из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистке Наиле Аскер-заде. Интервью с главой государства обнародовано в Telegram-канале сотрудницы СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, после выборов-2020 в стране ситуация практически не отличалась от той, которая сложилась после предыдущих выборов.

«По времени растянулось (акции протеста — прим. ИА REGNUM), — сказал Лукашенко. — Почему?«

Президент Белоруссии считает, что из-за закрытых границ в период пандемии SARS-CoV-2 растянулись эти протесты, так как «даже вы (власти РФ) закрыли от нас границу».

Как передавало ИА REGNUM, 15 января Совет ЕС проинформировал, что к режиму санкций Евросоюза, применяемых к официальному Минску, присоединились пять государств.

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