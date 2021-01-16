Москва, 16 января, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 16 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще два отменено.

В столичных воздушных гаванях не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 16 января в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха в городе составит −15… −13 °C.