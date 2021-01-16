Вашингтон, 16 января, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Специалисты Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA отказались от дальнейших попыток возобновления работы бурового инструмента миссии InSight. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA Поверхность Марса

Автоматическая станция InSight прибыла на Марс в ноябре 2019 года. Позже от посадочной платформы отделилась буровая установка HP3, которая должна была углубиться на несколько метров, чтобы измерить температуру тепловых потоков в недрах планеты.

После запуска установки выяснилось, что платформа совершила посадку в районе с мелкодисперсным грунтом, который плохо поддаётся бурению. Эксперты NASA предприняли несколько попыток решения этой проблемы, однако установке удалось углубиться лишь на несколько десятков сантиметров. Последняя из таких попыток была предпринята 9 января 2021 года, после чего специалисты признали неудачу этого эксперимента.

«Мы многому научились, эти знания пойдут на пользу будущим миссиям», — отметил один из разработчиков инструмента Тилман Спон.