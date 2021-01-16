Киев, 16 января, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о дефиците электроэнергии, который, по его словам, существует на Украине. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном 15 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Витренко пояснил, что дефицит электроэнергии на рынке обусловлен низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях в связи с погодными условиями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы профильного министерства отметил нехватку угля на складах и добавил, что в связи с этим «со следующего понедельника» будут включены газомазутные блоки. Нехватку угля на складах исполняющий обязанности министра энергетики пояснил тем, что последний квартал 2020 года тепловые электростанции работали на Украине на пике мощностей в связи с тем, что блоки атомных электростанций находились на ремонтах.

Включение газомазутных блоков, по словам Витренко, позволит покрыть имеющийся дефицит электроэнергии, который составляет тысячи мегаватт.

«Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (…) не будет веерных отключений электроэнергии», — резюмировал он.

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