Москва, 16 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что российские власти допустили грубейшую ошибку при обсуждении введения углеродного налога и российские компании будут вынуждены платить углеродный налог в евросоюзную казну, а не в российскую. Об этом Чубайс заявил на Гайдаровском форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Чубайс напомнил, что Евросоюз намерен ввести так называемый углеродный налог в рамках нового «зеленого курса». Речь идет о трансграничном углеродном регулировании для отдельных секторов экономики. В России тоже шла дискуссия о том, нужно ли вводить подобный налог у себя, чтобы компенсировать ущерб климату. Однако никакого решения по этому вопросу российское руководство не приняло.

«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», — сказал Чубайс.

Он подчеркнул, что ошибка российской власти была в том, что она не смогла коммерциализировать этот вопрос. При этом дискуссия о введении углеродного налога в России шла в течение пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «зеленый курс» — это довольно масштабный план государственных инвестиций и изменения законодательства в Европейском союзе. План предусматривает, что в 2050 году страны ЕС должны выйти на нулевые выбросы углерода. В рамках этой программы предполагается повысить стоимость выбросов углерода и сократить бесплатные квоты выбросов, которые сейчас есть у многих отраслей евросоюзной промышленности.