Рязань, 16 января, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве рязанской журналистки — её супруг — задержан, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

.sledcom.ru Следственный комитет России

Тело женщины 1987 года рождения с множественными резано-колотыми ранами было обнаружено в ее квартире около 23:00 15 января. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В совершении преступления следователи заподозрили её супруга, жителя Тверской области 1987 года рождения. Убийство произошло в ходе семейной ссоры, затем мужчина забрал детей и покинул Рязань.

Подозреваемый был задержан в другом регионе. В настоящее время с ним выполняются следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети временно переданы на попечение родственников.

По данным СМИ, убитая женщина была главным редактором портала «Рязань. Лайф».