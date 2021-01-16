Москва, 16 января, 2021, 13:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 590 пациентов, что стало самым большим числом с начала нынешнего года. Об этом 16 января сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 65 085.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 24 092 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 3 544 623.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечился 2 936 991 человек, 27 311 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 555 пациентов.