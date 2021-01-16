Калуга, 16 января, 2021, 13:40 — ИА Регнум. О том, в каких сферах и в каком формате компании в Калужской области включены в глобальные цепочки добавленной стоимости и насколько успешно в регионе реализуется экспортоориентированная модель производства, рассказал 15 января в Москве в рамках Гайдаровского форума 2021"Россия и мир после пандемии» губернатор Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото – Информационное агентство ТАСС Губернатор Калужской области Владислав Шапша

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Как отметил Шапша, наиболее яркий пример построения глобальных цепочек добавленной стоимости в Калужской области — автопром. В 2006 году в область пришла компания Volkswagen. Через год с конвейера калужского завода сошел первый автомобиль. Очень быстро на площадке индустриального парка, где расположилось сборочное производство, появились производители автокомпонентов, в большей части — поставщики первого уровня. Таким образом, началось формирование сети поставщиков, которая сейчас состоит как из глобальных с локальным присутствием, так и просто локальных поставщиков. По словам губернатора, с каждым годом число компаний Калужской области, которые включаются в эти цепочки, растет.

«У нас построено 30 предприятий, которые обеспечивают основные автомобильные концерны компонентами. Они когда-то строились с расчетом на внутренний рынок, со временем смогли встроиться в эти международные цепочки», — сказал Шапша.

Размещение крупных производств стимулирует и создает возможности для развития глобальных цепочек добавленной стоимости в регионе, и они активно работают.

«Валовой региональный продукт на 10% сформирован за счет предприятий автомобильного кластера. Это 50 млрд рублей. Для успешного развития в этом мы вложили более 1 млрд. рублей в создание Центра подготовки специалистов. Обучение в нём прошло около 15 тысяч человек», — сказал Владислав Шапша.

Губернатор также назвал фармацевтику как один из ярких примеров построения глобальных цепочек в области: «Это кластер, который был создан с нуля. Сейчас там уже 66 предприятий, которые производят 160 наименований готовой фармпродукции. Эти примеры говорят о серьезных успехах, которых достиг регион, привлекая компания, встраивая их в мировые цепочки».

Ранее Владислав Шапша заявил, что по результатам 2020 года в Калужской области объем инвестиций в основной капитал составил более 100 млрд рублей. Это сопоставимо с показателями 2019, «доковидного» года. Инвестиции создали новые рабочие места, а значит, возможность для каждого найти работу, которая позволит не только зарабатывать деньги, но и будет по душе, — подчеркнул калужский губернатор.