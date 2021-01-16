Три российских телеканала получили право вещать в Армении
Ереван, 16 января, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Три российских телевизионных канала без получения соответствующей лицензии были наделены правом вещания на территории Армении. Об этом со ссылкой на председателя Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тиграна Акопяна сообщает 15 января Sputnik.
Кроме того, пять армянских телеканалов будут транслироваться на всей территории республики, а семь — в столице Армении.
Журналисты издания напомнили, что в конце 2020 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщили о подписании межправительственного соглашения с Арменией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Согласно данному соглашению российскому телеканалу «РТР-Планета» армянской стороной будет предоставлено право вещания в общественном мультиплексе на всей территории страны, а двум телеканалам («Россия-Культура» и «Первый канал. Всемирная Сеть») — на территории столицы Армении.
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Напомним, в августе 2020 года президент Армении Армен Саркисян подписал закон, согласно которому в стране вводится ограничения на вещание телеканалов ряда других стран.