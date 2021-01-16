Брянск, 16 января, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Совещание по работе очистных сооружений крупного производителя ТнВ «Сыр Стародубский» провёл в Стародубском районе губернатор Брянский области Александр Богомаз. Предприятие сливает стоки в реку, и если в ближайшее время ситуация не улучшится, завод могут закрыть, написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Слив воды

По словам губернатора, река Вабля когда-то была самой чистой не только в Стародубском районе, но и во всей Брянской области. Глава региона купался в ней в детстве и ловил рыбу. Теперь в её водах текут «молочные реки», крупный производитель сыра сливает сюда сточные воды, очистные сооружения не работают, хотя их должны были запустить ещё в ноябре 2020 года.

«Очистные сооружения Александры Мокроусовой должны были сдать в эксплуатацию ещё в ноябре, сейчас январь, и снова появляются какие-то препятствия… При этом власть оказывается заложником ситуации — я не хочу закрытия завода, который успешно работает, на котором трудятся люди. При этом совершенно очевидно, что руководителя завода экологическая ситуация не беспокоит! 1 апреля мы снова выедем комиссией сюда, и если река не будет чистой, если руководитель не примет все меры, завод будет закрыт! Мои дети и внуки живут не в Москве, не в каком-то другом городе, они живут в Стародубском районе, как и мои земляки. Я сделаю всё, от меня зависящее, чтобы в реке снова водилась рыба и цвели кувшинки», — написал губернатор.

Ранее предприятие перерабатывало 30 тонн молока. Сегодня производство увеличилось до 600, и старые очистные сооружения не справляются с нагрузкой.