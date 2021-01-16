Сургут, Югра, 16 января, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Вероятность того, что конкурс на пост главы Сургута могут признать несостоявшимся, весьма высока. Так как среди представленных кандидатур нет фигуры, согласованной с правительством ХМАО, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM политический коллапс на выборах мэра экономической столицы Югры политолог и депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.

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Напомним, кресло градоначальника в крупнейшем городе нефтяного региона страны стало вакантным в связи с переходом в декабре 2020 года прежнего мэра Сургута Вадима Шувалова на пост заместителя губернатора ХМАО. Был срочно объявлен конкурс на важную вакантную должность. Заявления подали 66 человек, из них пятеро в последний день забрали документы. Но как отмечают лидеры общественного мнения, включая нынешнего депутата Госдумы, прежнего мэра Сургута Александра Сидорова, среди представленных кандидатур нет тех, «кого можно было бы всерьёз рассматривать на пост главы». Парламентарий предложил перезапустить процедуру избрания сургутского градоначальника.

Политолог Александр Лобов считает, что вероятность перезапуска конкурса вполне реальна.

«При всём уважении к каждому кандидату на пост главы Сургута, лично я не вижу ни одной фигуры, которая могла быть согласована по разным причинам на эту должность в правительстве Югры. Вероятность второго тура выборов мэра в Сургуте очень высока. Впереди большие выборы разных уровней. Отдать их на откуп техническому мэру было бы верхом безрассудства. Более правдоподобной выглядит версия о том, что в Сургуте не любят варягов и не хотят мэра-«экспата». И якобы поэтому было принято решение, чтобы горожане вволю порезвились и выставили своих кандидатов, их всех отсеяла комиссия, после чего на втором конкурсе уже пришел настоящий мощный претендент», — считает депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.

По версии некоторых югорских СМИ, политический коллапс на выборах мэра Сургута возник по причине неожиданного, как и отставка Шувалова, заражения коронавирусом депутата думы ХМАО, бывшего заместителя главы региона Андрея Филатова, который сейчас находится в самоизоляции. О его участии в выборах главы Сургута заявляла правительственная телекомпания «Югра», правда, быстро сняв с эфира данную новость.

Причём вероятность появления в новых списках при повторном конкурсе «кандидата №1» предусмотрена законодательно. Согласно Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сургута такая возможность появляется: если все кандидаты не явятся на конкурс или заберут заявления; если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов; если по результатам второго этапа конкурса менее двух кандидатов набрали большинство голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии.