Кострома, 16 января, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Глава администрации Красносельского района Костромской области Николай Хомяков написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщает «Krasnoenews».

Николай Хомяков

Хомяков управлял районом с 2016 года. До назначения нового главы обязанности будет исполнять его заместитель Евгений Шемякин. В марте 2020 года депутаты местного собрания оценили деятельность главы как «неудовлетворительную».

Хомяков стал четвёртым главой района, досрочно сложившим полномочия за последние три месяца. До этого заявления по собственному желанию написали главы Кологривского, Нерехтского районов и города Мантурово. Нерехтскому и мантуровскому главам предложили карьерное повышение, выборы в Кологриве уже состоялись — район возглавил директор школы искусств Сергей Данилов. Выборы новых глав в Нерехте и Мантурово назначены на 17 января и 28 февраля 2021 года.