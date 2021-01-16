Красноярск, 16 января, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае число случаев алкогольного отравления в 2020 году сократилось на 9,7% по сравнению с 2019 годом. Об этом 16 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Всего в крае в 2020 году было зафиксировано 1657 случаев отравления алкоголем, в 2019 — 1496. Большая часть пострадавших пришлась на население трудоспособного возраста 30−59 лет — 70,3…71,3% случаев.

Число отравлений со смертельным исходом снизилось на 7,4% — с 325 до 301 случая. Большинство погибших являются мужчинами — 70,8…78,1%.

Больше всего зафиксировано отравлений этиловым спиртом — 84,8…86,6% случаев. Спиртом неустановленного состава отравились 12,1…13,8% человек. Метиловым спиртом — 0,7…0,9% человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Саратовской области за 9 месяцев 2020 года зарегистрировали 505 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из которых 299 — с летальным исходом.