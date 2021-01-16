Москва, 16 января, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис в интервью агентству «Прайм» рассказал, кто в России в 2021 году может рассчитывать на пенсии в размере более 30 тысяч рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионное удостоверение

По словам Биезбардиса, на пенсии в 30 тысяч рублей и более в России в 2021 году могут рассчитывать те, чьи пенсии до 2019 года составляли 25 тысяч рублей.

Напомним, что в начале 2021 года страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%. Чтобы в 2021 году размер пенсии был 30 тысяч рублей и выше, нужно, чтобы до 2019 года размер пенсии составлял около 25 тысяч рублей. Пенсионеров с таким размером пенсии в России очень мало, отметил Биезбардис.

Он напомнил, что на возможность получать страховые пенсии на высоком уровне влияет целый ряд факторов, которые для большинства граждан недоступны. Сейчас средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера составляет 17,5 тысячи рублей.

Напомним, что пенсии рассчитываются по формуле, которая включает в себя ряд параметров. Это некая фиксированная выплата, установленная в едином размере для всех пенсионеров, а также индивидуальные пенсионные коэффициенты. Например, чем выше была «белая» зарплата человека, чем дольше он работал официально, тем больше у него коэффициентов, соответственно, и выше пенсия.

Есть также премиальные коэффициенты, которые начисляются тем, кто выходит на пенсию с отсрочкой. К примеру, при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка составит порядка 40%.