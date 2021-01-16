Тюмень, 16 января, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Тюмени на набережной Туры к октябрю 2021 года создадут четырехуровневый парк с круглыми «румами» и пешеходным мостом через реку. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Круглые «румы» будущего парка

Новый парк-рум будет четырёхуровневым. На первом, прибрежном уровне сохранится природная дикая растительность, так как эта часть набережной относится к затопляемой во время паводка. Второй уровень — прогулочное пространство, состоящее из защитной дамбы и дубовой аллеи. По дамбе пройдет тропа здоровья с маршрутом для пробежек и скандинавской ходьбы. На третьем уровне расположатся 10 огромных круглых открытых «комнат» — тематических общественных пространств. Здесь появится Kids room с игровыми площадками для детей разных возрастов, Garden room с мини-городским огородом, Yoga room для релакса и медитации, Volleyball room для активного спорта на свежем воздухе, а также Scenic room — открытый амфитеатр для проведения представлений, городских праздников и перфомансов. На речной глади планируется создание уникальной Float room, где будут пляжные зоны.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Новый парк на набережной Туры — вид сверху

Проект реализует ГК «Страна Девелопмент», которая вложит в объект свыше 35 млн рублей. Общая площадь благоустройства — 1,5 га, протяжённость набережной — полкилометра.