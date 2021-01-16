Нью-Йорк, США, 16 января, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Российская Федерация справится с новыми санкциями, которые могут ввести Соединённые Штаты при президенте Джо Байдене, следует из опубликованного 15 января рейтинговым агентством S&P базового сценария прогноза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции», — перечислили эксперты ключевые факторы устойчивости российской экономики.

В S&P отметили, что российская экономика продемонстрировала устойчивость на фоне ужесточений, которые вводились в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов, поэтому относительно легко сможет преодолеть и будущие ограничения.

Ранее эксперты в США предложили ряд инициатив, предполагающих возможность дополнительных санкций в отношении государственного долга России, финансовых институтов и энергетических проектов. Некоторые из экономистов заявляли, что Вашингтон может решиться на лишение Москвы доступа к системе SWIFT.