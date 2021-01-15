Киев, 16 января, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты передали в сухопутные войска и силам спецопераций ВС Украины 20 бронемобилей «Хамви». Об этом 15 января сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

Mark Mauno Бронемобиль «Хамви»

Кроме того, военно-морские силы Украины получили из США 84 лодки «в рамках инициативы содействия безопасности».

Других подробностей в американском диппредставительстве не сообщили.

По информации в украинских СМИ, первую партию из 100 американских бронемобилей «Хамви» Украина получила в 2015 году. Через два года Соединённые Штаты отправили украинской армии еще 40 таких машин.