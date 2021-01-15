Киев, 16 января, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Сотрудники предприятий, работающих в сфере торговли и услуг на Украине, с 16 января будут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, в противном случае им грозят штрафы. В стране вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Иван Шилов ИА REGNUM

По этому закону все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны будут предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. По действие нормы попадут заправочные станции, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины, аптеки и другие учреждения. Клиенты, которым отказали в обслуживании на украинском языке, могут обращаться к руководству предприятий, а затем и языковому омбудсмену.

В службе омбудсмена жалобы должны рассматриваться в течение 30 дней. Если нарушения будут подтверждены, владельцев бизнеса сначала предупредят, а за второе и последующие нарушения в течение года на них может быть наложен штраф от 5100 до 6800 гривен (примерно от 13,3 тыс. рублей до 17,8 тыс.).

Ранее социологический опрос на Украине показал, что только 5% граждан совсем не используют русский язык в повседневной жизни. Напротив, больше 60% используют его в семье и говорят на русском с друзьями.