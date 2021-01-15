Цюрих, Швейцария, 16 января, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить безопасность проведения Чемпионата мира по хоккею — 2021 в своей стране, несмотря «проблемы с Запада». Об этом 14 января сообщил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью изданию «Трибуна».

President.gov.by Александр Лукашенко и Рене Фазель

По словам главы федерации, во время переговоров с Лукашенко ему «дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».

«Он (Лукашенко — ред.) сказал нам, что это его работа — обеспечивать безопасность в своей стране и защищаться от любых угроз из-за границы», — объяснил Фазель позицию белорусского лидера.

Ранее Лукашенко сообщал, что спокойно воспринимает сложности, возникающие с проведением ЧМ-2021 по хоккею, и что ставит решение вопроса о проведении чемпионата в зависимость от того, сумеет ли Международная федерация хоккея устоять против несправедливого политического давления.