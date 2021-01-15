Берн, 16 января, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Урегулировать возникшие разногласия между участниками Договора по открытому небу призвал 15 января официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Представитель Швейцарии прокомментировал решение России выйти из договора, отметив, что в Женеве «приняли к сведению опубликованное заявление МИД России».

«ФДИД призывает стороны Договора по открытому небу активно трудиться в рамках договора над решением возможных спорных вопросов, чтобы сохранить этот инструмент», — сказал Эльчингер журналистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из договора. В МИД РФ объяснили, что поддерживали соглашение, пока в этом был смысл: после выхода из соглашения США ситуация изменилась, участие в договоре стало угрожать интересам РФ.

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