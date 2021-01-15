Минск, 15 января, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Пять государств присоединились к режиму санкций Евросоюза, применяемых к официальному Минску. Об этом 15 января проинформировал Совета ЕС.

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Албания, Северная Македония и Черногория — кандидаты на членство в ЕС, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия, сказано в официальном заявлении, «присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии». Отмечено, что такое решение вытекает из их обязательств по соответствию политики национальных правительств курсу, обозначенному Советом ЕС.

Представители правительств указанных стран подтвердили присоединение к режиму санкций. Он был введён в конце 2019 года и явлен в «трёх пакетах» санкций, под которые попали физические и юридические лица Белоруссии. В частности, под ограничительные меры попали белорусские чиновники и силовики, обвиняемые в фальсификации президентских выборов и жестоком подавлении массовых ненасильственных акций протеста, продолжающихся в белорусских городах до сих пор.

МИД Белоруссии ранее обещал применить ответные санкции. При этом постсоветская республика не выходит из программы ЕС «Восточное партнёрство» и других совместных с Западом программ, не разрывает договорённостей о сотрудничестве с западными спецслужбами и фондами, а «невъездной» Александр Лукашенко продолжает декларировать приверженность «многовекторности» во внешней политике и «белорусизации в политике внутренней.

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