Вашингтон, 15 января, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры со своим преемником Камалой Харрис, предложив свою помощь в преддверии инаугурации нового президента Байдена, сообщает 15 января издание The Hill со ссылкой на неназванный источник.

Gage Skidmore Камала Харрис

По утверждению собеседника издания, это первый разговор Пенса и Харрис после дебатов, прошедших в октябре 2020 года.

Пенс взял на себя исполнение некоторых обязанностей на церемонии инаугурации, которые должен был бы выполнить уходящий президент.

Кроме того, Пенс 16 и 17 января выступит в Калифорнии и Нью-Йорке, и расскажет о военных достижениях администрации президента США Дональда Трампа.

В отличие от президента Трампа, вице-президент Пенс намерен присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена 20 января.