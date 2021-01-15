Ростов-на-Дону, 15 января, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили массовые крещенские купания. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

В период с 18 по 19 января во всех православных храмах пройдут праздничные богослужения и чин освящения воды. Главным условием их проведения является выполнение санитарных норм. Водоосвящение купелей и открытых водоёмов решено не проводить. Власти города призвали жителей воздержаться от традиционных крещенских купаний в открытых источниках.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону ранее предварительно было определено 89 мест для проведения крещенских купаний. Однако корректировки ещё будут внесены в связи с эпидемиологической обстановкой и санитарными требованиями, которые предписано соблюдать.