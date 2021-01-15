Москва, 15 января, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В России в ближайшие недели появятся тест-системы для выявления мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 15 января сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

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"Мы сегодня можем получить тест-систему, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями», — сказала она, уточнив, что «на это уйдет не более двух-трёх недель».

Попова добавила, что мутация коронавируса — это «не частная история».

«Будут и третья, и четвертая мутации, и мы сделаем и такую тест-систему. Мы обрели инструмент, определяющий те или иные изменения в вирусе, и это, конечно, очень хороший результат наших учёных», — сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскими специалистами разработано более 200 различных тест-систем для диагностики коронавируса, которые применяются сейчас более чем в 50 странах.