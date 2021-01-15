Москва, 15 января, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, посланный за новой партией российской вакцины «Спутник V», приземлился в Москве, сообщает 15 января РИА Новости.

W & J Самолет компании Aerolineas Argentinas

По данным агентства, самолет приземлился в Москве в 18:23 мск.

Предыдущая партия из 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину в конце декабря 2020 года. Сейчас аргентинская сторона заберет еще 300 тыс. доз второго компонента вакцины.

Груз отправится в Буэнос-Айрес в субботу.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина будет использована для прививок медикам и сотрудникам отделений интенсивной терапии.