Нефтеюганск, Югра, 15 января, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В Югре, седьмом микрорайоне Нефтеюганска, в ночь на 15 января сгорел двухэтажный жилой дом. Ожоги получила одна пенсионерка, сообщает пресс-служба администрации города.

ГУ МЧС России по ХМАО Момент горения общежития в Нефтеюганске

«На пожаре были спасены пять человек, 12 жильцов эвакуировались самостоятельно. Никто из людей не погиб. Строение повреждено по всей площади», — говорится в сообщении мэрии.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что сгоревший дом — это общежитие, где проживали 55 человек. Большинство погорельцев на сегодня разместились у родственников и у знакомых. Десять человек находятся в пункте временного пребывания, развёрнутом в школе №4. Их обеспечивают горячим питанием.

Сергей Дегтярёв также сообщил, что решается вопрос с расселением погорельцев в маневренный фонд.