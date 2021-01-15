Приштина, Сербия, 15 января, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич поддержал установление настоящей границы между центральной Сербией и южным сербским краем Косово, что является типичным примером предательства национальных интересов. Об этом говорится в сообщении Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество», распространенного 14 января.

Александр Вучич

Также президент Сербии в рамках Брюссельского соглашения, в чьем подписании он лично участвовал, передал контроль над сербской полицией и гражданской обороной сепаратистам в Приштине, говорится в сообщении.

«Вучич заставил сербов голосовать на парламентских и муниципальных выборах в рамках несуществующей юридическо-политической сепаратистской системы. Поэтому президент Сербии уже восемь лет не желает провести сербские муниципальные выборы в южном крае. Это тоже уголовное дело и предательство национальных интересов», — считают участники движения «Отечество».

Также Вучич уступил сепаратистам международный телефонный код, контроль над электро-энергетической системой, а также не воспрепятствовал вступлению сепаратистского Косово в Международное олимпийское движение и дал молчаливое согласие на трансформацию Сил безопасности Косово в полноценную армию.

По словам авторов обращения, Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» решилось распространить его текст для того, чтобы напомнить и гражданам страны, и самому президенту, который в общественных выступлениях «любит изображать наивную французскую горничную», почему многие сербы его называют предателем.