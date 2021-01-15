Киев, 15 января, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины являются преступной структурой, поскольку воюют в Донбассе против своего народа. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко 15 января в эфире телеканала «НАШ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Она предложила украинским политикам официально объявить войну России, если они так убеждены в том, что между РФ и Украиной идёт война.

Бондареко отметила, что доказательств присутствия в Донбассе регулярных частей Вооружённых сил России нет, а доказательства обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса — есть.

Экс-политик напомнила, что использование армии против собственного народа запрещено в любом нормальном государстве.

«Вы понимаете, что из нашей украинской армии сделали преступницу? Любой, кто сейчас носит погоны, по морали и по закону — преступник», — подчеркнула она.

Напомним, гражданская война на Украине была начата незаконным правительством, пришедшим к власти в Киеве в начале 2014 года в результате госпереворота. Для того чтобы избежать ответственности, украинские политики объявили, что в Донбассе идёт некая «российская агрессия», а Украина воюет «с Россией». Никаких доказательств этой версии за семь лет конфликта предоставлено не было. Россия не является стороной данного конфликта, а помогает Украине выполнить план мирного урегулирования, записанный в Минских соглашениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что Украина в очередной раз подтвердила отсутствие желания завершить конфликт тем, что её силовики подорвали магистральный газопровод на территории республики.